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Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор
Formula1

Гран При на Африка ще се провежда на нова писта в Бугесера, а дебютът е планиран за началото на 30-те години на XXI век

Формула 1 официално обяви завръщането си в Африка след близо четири десетилетия отсъствие. Руанда ще бъде домакин на Гран При на Африка по силата на 10-годишно споразумение, като конкретната година на първото състезание все още не е определена.

Надпреварата ще се провежда на нова писта в Бугесера, разположена на около 40 километра южно от столицата Кигали. Откриването на трасето е планирано за началото на следващото десетилетие.

Последното състезание от Формула 1 на африканския континент се проведе на 14 март 1993 година на „Киалами“ в Южна Африка. Победата тогава спечели Ален Прост, който завърши пред Айртон Сена.

Сред най-големите поддръжници на завръщането в Африка беше Люис Хамилтън. Седемкратният световен шампион многократно настояваше, че календарът не може да бъде напълно глобален без състезание на континента.

„За да имаме пълноценен световен шампионат, трябва отново да се състезаваме в Африка“, заяви британецът още през 2021 година.

Проектът в Бугесера е част от по-мащабен план за развитие на спорта, туризма и инфраструктурата в Руанда. Съоръжението ще бъде използвано целогодишно за автомобилни надпревари, международни събития, конгреси и шоу програми.

„Целта ни никога не е била само един състезателен уикенд, а създаването на трайни ползи за нашия народ. Това партньорство е инвестиция в бъдещето на Руанда“, заяви президентът Пол Кагаме.

Ръководителят на Формула 1 Стефано Доменикали подчерта, че домакинството трябва да донесе дългосрочни икономически и социални ползи чрез туризъм, инвестиции и развитие на местния бизнес.

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