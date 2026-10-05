Софтуерен срив хвърли Формула 1 в хаос на „Сепанг“

ФИА обеща цялостно разследване на софтуерния проблем, който предизвика хаос и наложи отлагане на старта на Гран при на Малайзия във Формула 1.

Сред засегнатите на мократа писта „Сепанг“ бяха седемкратният световен шампион Люис Хамилтън и победителят в състезанието Макс Ферстапен.

Хамилтън трябваше да спре своето „Ферари“ на пистата и да рестартира болида - ситуация, която британецът определи като безпрецедентна в кариерата си. Верстапен пък сравни поведението на автомобилите с управляването на задвижвани от батерии коли от „Лего“.

От ФИА обясниха, че необичайната комбинация от ниски обороти на двигателя, слабо сцепление, настройките за управление на енергията при мокра настилка и конфигурацията на определени сектори е довела до загуба на мощност при няколко болида.

Техническият отдел е премахнал енергийното ограничение в засегнатите части на трасето чрез софтуерна актуализация, изпратена до всички отбори по време на прекъсването заради проливния дъжд.

Това е позволило на участниците да направят необходимите промени по задвижващите системи преди началото на надпреварата.

От ФИА уточниха, че проблемът не е бил открит нито от централата, нито от отборите по време на предварителните тестове и обиколките към стартовата решетка.

Директорът на ФИА по въпросите за едноместните болиди Николас Томбазис призна, че липсата на предсезонни изпитания при мокри условия е допринесла за ситуацията.

„Някои автомобили се движеха много бавно и почти спряха напълно. Получи се ефект на акордеон. Софтуерният проблем попречи на повторното подаване на мощност и на потеглянето на болидите“, обясни Томбазис.

„Ако бяхме провели повече изпитания, вероятно щяхме да открием проблема навреме и да избегнем подобна ситуация“, добави той.

Уикендът на „Сепанг“ беше първият през сезона, в който пилотите се сблъскаха с мокри условия. ФИА ще анализира случая съвместно с отборите и производителите на задвижващи системи.