Софтуерен срив хвърли Формула 1 в хаос на „Сепанг“
ФИА започва цялостно разследване, след като редица болиди не успяха да подадат мощност по време на загряващата обиколка
ФИА обеща цялостно разследване на софтуерния проблем, който предизвика хаос и наложи отлагане на старта на Гран при на Малайзия във Формула 1.
Сред засегнатите на мократа писта „Сепанг“ бяха седемкратният световен шампион Люис Хамилтън и победителят в състезанието Макс Ферстапен.
Хамилтън трябваше да спре своето „Ферари“ на пистата и да рестартира болида - ситуация, която британецът определи като безпрецедентна в кариерата си. Верстапен пък сравни поведението на автомобилите с управляването на задвижвани от батерии коли от „Лего“.
От ФИА обясниха, че необичайната комбинация от ниски обороти на двигателя, слабо сцепление, настройките за управление на енергията при мокра настилка и конфигурацията на определени сектори е довела до загуба на мощност при няколко болида.
Техническият отдел е премахнал енергийното ограничение в засегнатите части на трасето чрез софтуерна актуализация, изпратена до всички отбори по време на прекъсването заради проливния дъжд.
Това е позволило на участниците да направят необходимите промени по задвижващите системи преди началото на надпреварата.
От ФИА уточниха, че проблемът не е бил открит нито от централата, нито от отборите по време на предварителните тестове и обиколките към стартовата решетка.
Директорът на ФИА по въпросите за едноместните болиди Николас Томбазис призна, че липсата на предсезонни изпитания при мокри условия е допринесла за ситуацията.
„Някои автомобили се движеха много бавно и почти спряха напълно. Получи се ефект на акордеон. Софтуерният проблем попречи на повторното подаване на мощност и на потеглянето на болидите“, обясни Томбазис.
„Ако бяхме провели повече изпитания, вероятно щяхме да открием проблема навреме и да избегнем подобна ситуация“, добави той.
Уикендът на „Сепанг“ беше първият през сезона, в който пилотите се сблъскаха с мокри условия. ФИА ще анализира случая съвместно с отборите и производителите на задвижващи системи.