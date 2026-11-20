През следващото денонощие времето ще остане с променлива облачност, като на отделни места се очакват валежи от дъжд. През нощта превалявания ще има главно в северните и източните части на страната, а утре те ще обхванат предимно планинските райони, Западна и Южна България.

Вятърът през нощните часове ще бъде слаб, от запад-югозапад, а през деня ще се усили до умерен и ще промени посоката си от запад-северозапад.

Минималните температури ще са между 5° и 10°, като в София ще бъдат около 6°. През деня максималните температури ще достигнат между 14° и 19°, а в столицата термометрите ще показват около 15°.

В планинските райони облаците ще преобладават през по-голямата част от деня, като на места ще има валежи. Под 1800 метра те ще бъдат от дъжд, а по високите части, над тази надморска височина, ще превалява сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, умерен до силен. Очакваната максимална температура на 1200 метра ще бъде около 9°, докато на 2000 метра ще се задържи около 1°.

По българското Черноморие облачността ще бъде по-плътна през първата половина на деня, когато на много места се очакват валежи от дъжд. В следобедните часове облаците ще намалеят и ще се установи предимно слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад.

Дневните температури ще достигнат 16°-17°. Морската вода ще бъде с температура от 13°-14° по северното крайбрежие и около 15° по южното. Вълнението ще достигне 2-3 бала.