Японецът Козо Ташима заяви, че ситуацията с червения картон на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство го е подтикнала да се кандидатира за поста президент на ФИФА срещу Джани Инфантино.

ФИФА отмени наказанието от един мач на нападателя през юли, позволявайки му да играе срещу Белгия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е поискал от Инфантино да преразгледа санкцията. Решението предизвика доста негативни реакции и, заедно с неуспешния опит за продажба на дял в турнири на ФИФА, подхрани опозицията срещу преизбирането на Инфантино за поста.

Ташима каза, че иска да възстанови доверието във ФИФА, правейки паралел с 2016-а, когато Инфантино пое управлението след корупционен скандал.

„Преди десет години се случи нещо подобно и г-н Инфантино стана президент, за да направи реформи и да подобри нещата“, каза почетният президент на Японската футболна асоциация (JFA) на пресконференция.

„Той със сигурност е направил прекрасни неща. Но през тази година, 2026-а, десет години по-късно, се случиха събития, които връхлиха сянка на управлението. Работил съм във футбола, особено като играч и треньор. Като такъв, не мога да приема отмяната на червения картон на Балогун по никакъв начин. Освен това, дори сега не е дадено обяснение. Чувствах се много възмутен и затова реших да се кандидатирам“, добави той, цитиран от Ройтерс.

След инцидента с Балогун, Дисциплинарната комисия на ФИФА заяви, че има правомощията да отмени наказанието от един мач и че действа независимо. Миналия месец ФИФА заяви, че ще промени правилото в дисциплинарния си кодекс, което позволява отмяната на санкцията.

Изборите, които ще се проведат през март следващата година, ще бъдат първите, откакто спечели поста през 2016-а, когато Инфантино ще се изправи пред предизвикателство, след като беше преизбран без опонент през 2019 и 2023 година. Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало също обяви кандидатурата си в понеделник и има подкрепата на УЕФА. Зад Инфантино застават конфедерациите от Азия и Африка.

„Всъщност не съм получил номинация от никоя континентална конфедерация. Така че съм напълно наясно, че съм в значително неизгодно положение в тази надпревара. Факт е, че подкрепата за Джани постепенно намалява. Ще продължа да се обръщам към избирателите“, каза още Ташима.

Диало заяви на пресконференция във вторник, че ще се свърже с японеца, за да „обединят силите“.

Ташима коментира, че е отворен за идеята за координация с щаба на французина, за да се избегне разделяне на гласовете против Инфантино.

„Не мисля, че участието на френския кандидат ме поставя в неизгодно положение. Всъщност Франция има връзки с Африка и други региони, така че участието на г-н Диало може да донесе тези гласове. Гледайки пресконференцията му, видях, че той подробно посочи счетоводните и други данни на ФИФА. Успокояващо е, че такъв професионалист се е кандидатирал“, допълни японецът.

Ташима е бивш японски национал и треньор на младежкия тим на страната, както и първият японски кандидат за президент на ФИФА. Той е член на Съвета на ФИФА от 2015-а насам. 68-годишният функцуонер заяви, че ако бъде избран, ще се отдръпне от светлината на прожекторите.

„Една чуждестранна медийна личност ме описа много точно. Каза, че ако бъда избран, може да стана най-малко забележимият президент досега. Това може би е малко ирония, но аз нямам нищо против. Не президентът трябва да се откроява, а играчите“, заяви японецът.

Той добави, че ще трябва да бъде скромен в кампанията си, голяма част от която ще бъде финансирана със собствени средства.

„Бюджетът на JFA за тази година вече е определен, така че, разбира се, бих искал подкрепа от JFA, но ще трябва да съберем и средства, например чрез създаване на фонд или чрез групово финансиране. Няма да харча разточително. Също така нямам намерение да летя с частен самолет или нещо подобно“, завърши Ташима.