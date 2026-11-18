Почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима официално внесе кандидатурата си за президент на ФИФА, съобщава Ройтерс. Той получи необходимата подкрепа от пет национални федерации преди изтичането на срока за номинации тази вечер.

Изборите ще се проведат на Конгреса на ФИФА в Рабат на 18 март. Основният съперник на Ташима е настоящият президент Джани Инфантино, който ще се бори за нов мандат начело на световната футболна централа.

“На 17 ноември ЯФА изпрати писмо до ФИФА с номинацията ми за президентските избори. Искам отново да благодаря на председателя Цунеясу Миямото и на всички членове на борда на директорите. Благодаря и на футболните асоциации на държавите, които ми помогнаха за тази номинация”, заяви Ташима.

Японецът е бивш национал и треньор, а от 2015 г. е член на Съвета на ФИФА. В надпреварата за президентския пост участват още бившият швейцарски национал Рамон Вега и президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.