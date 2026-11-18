Президентът и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на България на официална церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2.

Церемонията е в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември, когато се отбелязват 141 години от победата на българската пехота при Сливница.

Отличени с почетния знак бяха ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев за значимия им принос за развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявен висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

"Като най-стари и най-многочислен вид въоръжени сили, сухопътните войски са гръбнакът на отбранителната способност на българската армия и са доказали, че ценности като дълг, чест, родолюбие са водещи в изпълнението на воинския дълг", каза президентът Йотова.

Държавният глава допълни, че в утрешния ден се чества 19 ноември 1885 година и героизмът на нашите предци в подножието на Сливница, където те са защитили независимостта на родината ни. На този ден с право празнуват Сухопътните войски на България, които се явяват наследници на младите български капитани. Неслучайно сраженията при Сливница се наричат и сраженията на българските капитани, каза президентът Йотова.

По думите ѝ денят на Сухопътните войски е повод за проява на благодарност и признателност към всички военнослужещи и цивилни служители от този вид въоръжени сили за техния труд, усилия и професионализъм.

Тя пожела на наградените да бъдат все така светлият пример за всички млади хора на България, които са поели по техния път. Илияна Йотова пожела още сила, смелост и кураж, амбиция да продължават да бъдат сред най-добрите.

От името на наградените ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев благодари на държавния глава за отличията и доверието, което са получили.

"Сухопътните войски са най-големият вид въоръжени сили и стожер на българската армия. Във времето през изминалите години те са се доказали и в настоящето продължават да работят за отбраната на България", каза ген.-лейтенант о.з. Василев.