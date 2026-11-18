Лекари в Пловдив отстраниха 15-килограмов злокачествен тумор от коремната кухина на 45-годишна жена, предава БТВ.

Сложната операция в Комплексния онкологичен център е преминала успешно, като екипът е успял да премахне образуванието.

Пациентката е от Чирпан. Там тя първоначално е потърсила медицинска помощ заради необичайно подуване на корема.

След прегледи в местната болница е насочена към КОЦ-Пловдив за допълнителна диагностика и лечение.

При постъпването ѝ изследванията установяват силно завишени стойности на туморните маркери, достигащи четирицифрени числа. Образните и лабораторните изследвания насочват към напреднал неопластичен процес на яйчника.

Жената е приета за диагностична лапароскопия, чиято цел е да се оцени разпространението на заболяването и да се определи обемът на необходимата хирургична намеса.

По време на интервенцията лекарите установяват огромно туморно образувание с размери приблизително 20 на 30 сантиметра. След преценка на оперативната находка екипът преминава към отворена хирургия, която позволява радикалното му отстраняване.

Последвалото хистологично изследване потвърждава злокачествения характер на тумора. Хирургичната намеса е оценена като изключително успешна, тъй като образуванието е отстранено радикално, без установени видими разсейки по време на операцията.

Самата пациентка разказва, че първите симптоми се появили още през май, но дълго време не били съпроводени с болка.

„От май месец нямах болки, но виждах как коремът ми непрекъснато се увеличава. Посетих гастроентеролог и гинеколог. Едва през октомври започнах да изпитвам болки и да се придвижвам трудно. Дойдох в Пловдив, защото имам доверие на лекарите тук. Днес, след операцията, се чувствам отлично. Цялата организация, от приемането до изписването, беше на много високо ниво. Много съм щастлива и благодарна на лекарите“, споделя жената.

Специалистите обръщат внимание, че прогресивното увеличаване на коремната обиколка, съчетано с необяснима загуба на тегло, намален апетит и усещане за подуване, не бива да се подценява.

Ракът на яйчниците може да се развива продължително време без изразена болка, поради което навременната консултация с гинеколог е от съществено значение за ранното му откриване.