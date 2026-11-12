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Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари

Последните 300 000 дози противогрипни ваксини вече се доставят до личните лекари
pixabay

Дозите са предназначени за безплатна ваксинация по националните програми за деца и хора на възраст 65 и повече години

Тази седмица търговец на едро доставя последните 300 000 дози инжекционни противогрипни ваксини до кабинетите на общопрактикуващите лекари, съобщиха от здравното министерство.

Дозите са предназначени за безплатна ваксинация по националните програми за деца и хора на възраст 65 и повече години.

С тази доставка приключва снабдяването по програмите.

Общото количество осигурени противогрипни ваксини достига 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни.Към момента по програмите са приложени общо 108 518 дози, от които 20 484 са назални.

Министерството на здравеопазването напомня, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март на следващата година.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон. Тя намалява риска от усложнения и прием в болница вследствие на грип.

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