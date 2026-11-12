България вече разполага с единствената на Балканите лаборатория за анализ на походката

В София беше открита високотехнологична лаборатория за анализ на походката и движението - единствена по рода си не само в България, но и на Балканския полуостров. Тя се намира в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ и ще позволява на специалистите да установяват с висока точност двигателните нарушения, да изготвят индивидуални планове за лечение и да проследяват ефекта от терапията.

Новата технология намира приложение в ортопедията, неврологията, рехабилитацията и спортната медицина. Особено полезна е при деца с церебрална парализа, тъй като позволява детайлен анализ на движенията на ставите и работата на мускулите във всяка фаза на крачката. Така медицинските екипи могат да планират по-прецизно лечението и да оценяват промените в двигателните способности след него.

„Особено важно е приложението на тази технология при деца с церебрална парализа и пациенти с нарушения в походката и двигателната функция, за които навременната диагностика и правилното планиране на терапията имат съществено значение за подобряване на качеството на живот“, посочи заместник-министърът.

Средствата за закупуване на системата са осигурени от Медицинския факултет на Медицински университет - София. Лабораторията ще предоставя възможности и за научни изследвания в областта на диагностиката и рехабилитацията.