Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип на всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти.

Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Социалните партньори ще обсъдят проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Социалните партньори ще разгледат и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г.

Проектите на закони са обсъдени в постоянните комисии към НСТС, като единодушна подкрепа не беше постигната, информира Донев.

В началото на заседанието Донев изказа съболезнования на близките и семействата на загиналите във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Той пожела бързо възстановяване на пострадалите. Животът и здравето са ценности, които изискват от всички нас постоянна отговорност, разумно поведение и грижа за тяхното опазване, заяви вицепремиерът. Той благодари и на всички медицински екипи и социални работници, които са оказали съдействие на пострадалите и близките им.

"За съжаление, загиналите вече са 12", посочи още Донев.