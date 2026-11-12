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Димитър Стоянов: Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен

Димитър Стоянов: Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен
БТА

В изказването си военният министър даде конкретен пример със сключения през 2019 г. договор за придобиване на изтребители F-16

Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен, допуснаха се достатъчно грешки, правим ги и ние. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“, организирана от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Информаицята предава БТА.

В изказването си военният министър даде конкретен пример със сключения през 2019 г. договор за придобиване на изтребители F-16. Той припомни, че в споразумението е бил заложен ясно дефиниран трансфер на технологии на обща стойност 120 милиона долара.

Равносметката до момента обаче показва, че от общо шест заложени проекта успешно е осъществен едва един. Останалите пет все още не са реализирани и се налага да претърпят трансформация, уточни Стоянов. По думите му този случай представлява ясен негативен пример за това как не бива да се осъществява технологичен трансфер и как не трябва да се изразходват публични финансови средства.

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