Димитър Стоянов: Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен

Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен, допуснаха се достатъчно грешки, правим ги и ние. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“, организирана от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Информаицята предава БТА.

В изказването си военният министър даде конкретен пример със сключения през 2019 г. договор за придобиване на изтребители F-16. Той припомни, че в споразумението е бил заложен ясно дефиниран трансфер на технологии на обща стойност 120 милиона долара.

Равносметката до момента обаче показва, че от общо шест заложени проекта успешно е осъществен едва един. Останалите пет все още не са реализирани и се налага да претърпят трансформация, уточни Стоянов. По думите му този случай представлява ясен негативен пример за това как не бива да се осъществява технологичен трансфер и как не трябва да се изразходват публични финансови средства.