Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран е предал окончателния си отговор на Съединените щати чрез посредничеството на Катар. По думите му Вашингтон трябва да изпълни седем условия, за да бъде отворен отново Ормузкият проток и да се възобновят преговорите.

В интервю за телевизия „Ал Джазира“ Галибаф посочи, че Иран е предоставил ясен и прозрачен отговор, съдържащ исканията на страната, и подчерта, че топката вече е в полето на американците, които трябва да вземат решение и да го обявят. Той уточни, че Вашингтон все още не е дал официален или конкретен отговор на иранското послание. В публикация в платформата Телеграм, споделяйки акценти от интервюто си, Галибаф добави, че за Техеран няма значение дали американците ще се съгласят или не с предложението.

Седемте условия на Техеран

По думите на иранския главен преговарящ условията включват вдигане на американската блокада и петролните санкции, освобождаване на замразените ирански активи, прекратяване на войната на всички фронтове, включително на „фронта на съпротивата“, официално обявяване на край на войната вместо просто примирие, както и въздържане от намеса във вътрешните работи на Иран.

Галибаф отхвърли критиките на американския държавен секретар Марко Рубио, като определи седемте условия като напълно логични и насочени към изграждане на доверие за стартиране на диалог. Той подчерта, че по време на примирието Иран е бил подложен на военноморска блокада, която сама по себе си представлява форма на насилствена война срещу иранската нация.

Според него тези искания са били заложени в меморандума за разбирателство, постигнат в Исламабад, в който президентът Доналд Тръмп е приел спиране на атаките в Ливан и признаване на суверенитета на ливанската държава над нейната територия. Галибаф допълни, че с помощта на посредниците предложеният срок за отговор от страна на Вашингтон е бил съкратен от седем на два дни.

Предупреждение за война и ролята на посредниците

Иранският парламентарен шеф заяви, че Съединените щати са на кръстопът между войната и споразумението, а Техеран е готов и за двата сценария. Той предупреди, че ако Тръмп реши отново да нападне Иран, ще претърпи ново поражение и този път Конгресът ще му наложи импийчмънт. Галибаф бе категоричен, че ако САЩ или Израел започнат война, Иран ще се изправи срещу двете страни, а при самостоятелна израелска атака иранският отговор ще бъде насочен както срещу Тел Авив, така и срещу Америка.

Като основни пречки пред сделката той посочи прекомерните искания на Вашингтон и липсата на доверие, обвинявайки американската администрация, че с нападението си срещу Иран е направила грешна преценка и вместо лозунга „Америка на първо място“ е избрала „Израел на първо място“.

По разпореждане на върховния лидер Иран се стреми да сложи край на състоянието „нито война, нито мир“, но не само чрез преговори, а и чрез изграждане на устойчиво възпиране, без да позволява на врага да го въвлече във война на изтощение.

Бъдещият статут на Ормузкия проток

Галибаф подчерта, че Ормузкият проток няма да се върне към предвоенното си състояние, като уточни, че Иран и Оман вече са постигнали споразумение за начина, по който корабите ще преминават през водния път, и тази договореност се обсъжда в непреките разговори с Вашингтон. Той постави под въпрос правото на САЩ да определят правилата за корабоплаване от разстояние 12 000 километра и призова американските сили да напуснат протока.