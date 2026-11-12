Кристина Патрашкова пред ТАРАЛЕЖ: С кончината на Вежди Рашидов си отива част от моя живот

Това, че Вежди Рашидов беше талантлив, е известно, той беше вътрешно свободен човек, който казваше каквото мисли, защитаваше непопулярни позиции, дори когато понякога не беше прав. Познавам го много отдавна, той ме познава от дете и за мен с неговия край си отива част от моя живот. Това каза пред Таралеж журналистката Кристина Патрашкова.

В 11:00 часа днес започна поклонението пред големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание, в Народния театър “Иван Вазов” в София.

"Такива хора като Рашидов са необходими заради таланта, заради вътрешната свобода и заради това да бъдат коректив на всичко, което се случва", посочи Патрашкова.

Относно приноса на Рашидов към културата тя посочи, че приносът му е преди всичко, което той направи, със забележителните пластики, скулптури.

"Направо е позорно, че България няма нито един паметник, който той е направил. Много искаше това да се случи и навремето мечтаеше да направи така наречения ключ на София. Това не се случи. Мисля, че като министър на културата направи също много, защото беше част от цялата гилдия, познаваше проблемите им и се опитваше да да помага", каза Патрашкова.

"Той беше човекът, който организира изложба на Тракийското злато в Лувъра през 2012 година, което е забележително, никой след това не успя да постигне това. Когато беше министър на културата, заради контактите, авторитета, който имаше сред своите колеги по света", посочи журналистката.