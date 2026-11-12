ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

Европейският съюз ще одобри нови санкции срещу Русия в понеделник, съобщи днес френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, цитиран от агенция Ройтерс.

В интервю за телевизия LCI министърът уточни, че новите ограничителни мерки ще обхванат допълнително 150 юридически лица и 50 банки, като основната част от списъка е предложена именно от Франция. Адад подчерта, че Париж и европейските партньори ще продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да подкрепят Украйна.

Паралелно с това френският министър осъди остро решението на Русия от сряда да наложи забрана за влизане в страната на репортера на вестник „Монд“ Ариан Шемен, журналиста на свободна практика и бивш кореспондент в Москва Пол Гого, както и на двама френски депутати – Саша Улие и Артур Делапорт. Бенжамен Адад определи мярката като опит за сплашване и заяви, че Франция няма да се поддаде на натиск, тъй като засегнатите журналисти и народни представители просто вършат работата си, а депутатите са особено активни в борбата срещу чуждестранната намеса.

По-рано френският външен министър Жан-Ноел Баро коментира в социалната мрежа Екс, че решението на Кремъл да представи забраната като ответна мярка за експулсирането от Франция през юли на предполагаемата руска пропагандистка Ксения Фьодорова на практика потвърждава нейните връзки с руските власти.

Фьодорова, която е бивш ръководител на френския клон на телевизия RT (Russia Today) и се превърна в разпознаваемо лице в новинарския канал CNews и свързаните с него медии Europe 1 и JDNews, собственост на консервативния магнат Венсан Болоре, беше обвинена от френските власти в разпространение на руска дезинформация.