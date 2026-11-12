Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия
АП/БТА

Става въпрос за 150 руски организации и 50 банки

Европейският съюз ще одобри нови санкции срещу Русия в понеделник, съобщи днес френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, цитиран от агенция Ройтерс.

В интервю за телевизия LCI министърът уточни, че новите ограничителни мерки ще обхванат допълнително 150 юридически лица и 50 банки, като основната част от списъка е предложена именно от Франция. Адад подчерта, че Париж и европейските партньори ще продължат да оказват икономически натиск върху Москва и да подкрепят Украйна.

Паралелно с това френският министър осъди остро решението на Русия от сряда да наложи забрана за влизане в страната на репортера на вестник „Монд“ Ариан Шемен, журналиста на свободна практика и бивш кореспондент в Москва Пол Гого, както и на двама френски депутати – Саша Улие и Артур Делапорт. Бенжамен Адад определи мярката като опит за сплашване и заяви, че Франция няма да се поддаде на натиск, тъй като засегнатите журналисти и народни представители просто вършат работата си, а депутатите са особено активни в борбата срещу чуждестранната намеса.

По-рано френският външен министър Жан-Ноел Баро коментира в социалната мрежа Екс, че решението на Кремъл да представи забраната като ответна мярка за експулсирането от Франция през юли на предполагаемата руска пропагандистка Ксения Фьодорова на практика потвърждава нейните връзки с руските власти.

Фьодорова, която е бивш ръководител на френския клон на телевизия RT (Russia Today) и се превърна в разпознаваемо лице в новинарския канал CNews и свързаните с него медии Europe 1 и JDNews, собственост на консервативния магнат Венсан Болоре, беше обвинена от френските власти в разпространение на руска дезинформация.

Още по темата

Канада обяви нови санкции срещу Русия

Канада обяви нови санкции срещу Русия

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Иранският президент: За да има преговори, САЩ трябва да отменят санкциите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

Три милиона души посрещнаха папа Лъв XIV в Перу

Три милиона души посрещнаха папа Лъв XIV в Перу

Водещи

Колко струва Нова година в България: Хотелските оферти достигат 8680 евро

Колко струва Нова година в България: Хотелските оферти достигат 8680 евро

  • Току-що
Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

Ивайло Иванов: Тръмп не е този, който командва развитието на събитията около Иран

  • Преди 4 минути
Тодор Батков пред ТАРАЛЕЖ за Вежди Рашидов: Голям творец, голямо сърце, голям патриот

Тодор Батков пред ТАРАЛЕЖ за Вежди Рашидов: Голям творец, голямо сърце, голям патриот

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Гълъб Донев: Бюджетът е нашата отговорност към здравето и живота на хората

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Природният газ поскъпва за шести пореден месец, увеличението през декември може да е 14%

Природният газ поскъпва за шести пореден месец, увеличението през декември може да е 14%

  • Преди 20 минути
Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

Ирански преговарящ: Топката е в полето на американците

  • Преди 23 минути
Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

Левски с по-голяма глоба от ЦСКА след дербито

  • Преди 23 минути
Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

Тежка катастрофа на Околовръстното в София край Подгумер, движението е затруднено

  • Преди 29 минути
Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Какъв е новият вид инсулин и какви са здравните ефекти

Кристина Патрашкова пред ТАРАЛЕЖ: С кончината на Вежди Рашидов си отива част от моя живот

Кристина Патрашкова пред ТАРАЛЕЖ: С кончината на Вежди Рашидов си отива част от моя живот

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

ЕС одобрява нови санкции срещу Русия

  • Преди 34 минути
Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

Русия може да потули броя на загиналите войници. Но не може да скрие гробовете им

  • Преди 44 минути
България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър

България се прощава с Вежди Рашидов: Започва поклонението в Народния театър

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

  • Преди 51 минути