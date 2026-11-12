Как украинците посрещат зимата: Семейства разказват за живота без ток, вода и отопление

Дарина Кулчицка се опитва да се справи с ежедневието на самотна майка в Киев, но тази зима към грижите за двете ѝ деца се добавя и още едно сериозно изпитание – постоянните прекъсвания на електрозахранването. В апартамента ѝ на седмия етаж токът може да спре всеки момент, а с него да изчезнат и достъпът до интернет, водата и отоплението. Семейството живее в очакване на следващото спиране на електричеството, разказва BBC.

Макар тази вечер електрозахранването да продължава малко по-дълго от предварително обявеното, Дарина бърза да приготви вечеря и да приключи работните си задачи. През последните дни семейството е имало ток едва по четири-пет часа дневно, при това на кратки интервали.

„Понякога имаме електричество за два часа, след което осем часа сме без ток“, разказва тя.

Проблемът засяга все повече украински домакинства на фона на продължаващите руски удари по енергийната инфраструктура. Докато дипломатическите усилия за прекратяване на войната продължават и американски представители провеждат срещи с лидерите на Русия и Украйна, милиони хора са принудени да се приспособяват към продължителни прекъсвания на електрозахранването. Киев отговаря на атаките с удари по руски петролни рафинерии.

Украинските власти се опасяват, че положението може да стане критично, ако домакинствата не получават поне четири часа електричество дневно. По неофициална информация някои семейства в столицата вече прекарват до 20 часа без ток.

Тази година режимът на електрозахранването започва по-рано и е по-продължителен в сравнение с предходната зима. В домовете става все по-студено, а хората се обличат на няколко слоя, за да издържат на ниските температури.

Вечерта в дома на Дарина електричеството спира малко преди 19:30 часа. Асансьорът в сградата също остава извън строя, а водоснабдяването прекъсва, тъй като помпите, които доставят вода до високите етажи, се нуждаят от електричество.

Семейството изважда фенерчетата и LED свещите. Дарина, синът ѝ Кирил и дъщеря ѝ Олена прекарват вечерта около игра на карти, преди да си легнат по-рано от обичайното.

Дванадесетгодишният Кирил, който е научил английски по време на двугодишния престой на семейството в САЩ, трудно приема ограниченията.

„Няма светлина, няма вода, няма отопление. Няма и забавления. Всичко забавно изчезна заедно с електричеството“, споделя момчето. По думите му семейството разполага с много настолни игри, но вече е играло всяка от тях безброй пъти.

В много части на Киев цели квартали потъват в тъмнина. Отвън почти не се виждат околните сгради и улици, а липсата на електричество променя изцяло облика на големия град.

Столицата е сред най-тежко засегнатите райони. В определени моменти работата на метрото и тролейбусния транспорт е била преустановявана, а през последните седмици стотици хиляди украинци в различни части на страната са останали без електрозахранване.

Разрушена електроцентрала и постоянна опасност за работниците

Мащабът на пораженията става видим при посещение на една от най-големите електроцентрали в Украйна. Съоръжението е пострадало тежко при неотдавнашна руска балистична атака. От съображения за сигурност името на централата не се разкрива.

Някога мощният енергиен обект сега представлява разрушена инфраструктура от огънат метал, повредени тръбопроводи и затрупани с отломки турбини. Щетите са толкова сериозни, че централата е извадена от експлоатация.

По време на атаката Володимир Коваленко е бил на смяна в контролната зала. Той работи в централата от 25 години и е последвал професионалния път на родителите си.

„Това беше изключително мощна атака. Никога досега не бяхме преживявали нещо подобно. И преди сме имали попадения, включително срутване на част от покрива, но този път разрушенията бяха много по-тежки“, разказва той.

Въпреки мащаба на пораженията Коваленко вярва, че съоръжението може да бъде възстановено. Работата обаче е изключително трудна заради непрекъснатите въздушни тревоги.

По време на четиричасовото посещение са обявени седем предупреждения за опасност от въздушни удари. При всяка тревога служителите трябва незабавно да оставят инструментите си и да потърсят укритие. Когато не успеят да стигнат до основното убежище, използват основите на високите комини като прикритие.

Вадим Бобир, който ръководи възстановителните дейности, описва постоянните прекъсвания като сериозно изпитание за екипите.

„Подготвяш се психически за конкретна задача, започваш работа и изведнъж се включва сирената. Трябва да се оттеглиш възможно най-бързо“, казва той.

Бобир е на 39 години и е прекарал половината си живот в централата. За него е особено тежко да вижда как вече възстановени съоръжения отново са разрушени.

„Емоционално е много трудно. Вече бяхме поправили всичко и бяхме върнали централата към работа, а сега разрушенията се повториха. Боли, но продължаваме“, споделя той.

По време на посещението е обявена и тревога за приближаваща крилата ракета „Бандерол“. Работниците не успяват да достигнат до основното укритие и се прикриват зад една от най-дебелите стени на съоръжението. Ракетата впоследствие е прехваната на около пет километра от обекта.

Енергийната инфраструктура е под все по-силен натиск

От август насам руските атаки срещу енергийни обекти са почти ежедневни и отнемат човешки животи всяка седмица. Работещите по възстановяването на инфраструктурата са изложени на постоянен риск.

След отминаването на поредната тревога екипите се връщат към ремонта на електропроводите, които свързват централата с националната мрежа. Въпреки усилията им съоръжението няма да може отново да произвежда електроенергия поне до края на зимата.

Украинският президент Володимир Зеленски заявява, че страната разполага с достатъчно производствени мощности, за да покрива нуждите си от електроенергия. Основното предизвикателство е нейното разпределение заради сериозните поражения по електропроводите и подстанциите.

Допълнителна заплаха представляват т.нар. „дронове сервитьори“ – безпилотни апарати, които се прикрепят към стълбове и кабели и остават незабелязани, докато не бъдат задействани.

Максим Тимченко, изпълнителен директор на ДТЕК – най-голямата частна енергийна компания в Украйна, предупреждава, че натискът върху електропреносната мрежа е по-голям от този през миналата година. Според него системите за противовъздушна отбрана не успяват да осигурят защита на всички стратегически енергийни обекти.

„Разликата е в мащаба на атаките и в разнообразието на използваните оръжия. Мощността и обхватът им са се увеличили двойно“, посочва Тимченко.

По думите му възстановяването на разрушената електроцентрала ще продължи поне до следващото лято. Заради постоянните въздушни тревоги работниците разполагат само с един-два часа ефективно време за работа дневно.

„Борим се за оцеляването не само на цялата страна, но и на обикновените хора, особено през зимата“, казва ръководителят на ДТЕК.

За Коваленко работата по възстановяването на електрозахранването е много повече от професионално задължение.

„Енергията е в основата на всичко – на живота на хората и на държавата. Без нея нищо не може да функционира. Посветил съм целия си живот на тази работа“, споделя той.

Между желанието да останат у дома и страха от зимата

Заради тежките условия все повече украинци обмислят да напуснат Киев или дори страната, за да избегнат предстоящите студени месеци.

За Дарина и децата ѝ обаче решението не е лесно. Дванадесетгодишният Кирил описва ежедневието си като поредица от непрекъснати прекъсвания – прибира се уморен от училище, опитва се да си почине, но следват въздушна тревога, спиране на тока и още домашни работи.

Майка му признава, че ситуацията се отразява сериозно на психическото ѝ състояние. Тя се тревожи и за децата, особено за дъщеря си Олена, която страда от кошмари.

Дарина обмисля да напусне Киев и да потърси по-сигурно и топло място за децата си, но не иска да се разделя с дома си, приятелите и близките си. Тя не крие страха си от предстоящите месеци, но категорично заявява, че не иска да напуска дома си заради руските атаки.

„Не искам да живея без светлина. Но хората в Украйна казват: по-добре без ток, отколкото с руснаците. Да, страх ни е, много ни е страх. Но предпочитаме да сме без електричество, стига да сме и без руснаци“, казва тя.