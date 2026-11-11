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Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни

Марк Рюте: САЩ, Украйна и Европа са единни
АП/БТА

Генералният секретар на НАТО добави, че от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че мирните преговори между Украйна и Русия, проведени в Абу Даби под егидата на Вашингтон, са показали, че САЩ, Украйна и Европа са „напълно съгласувани и единни“, предаде Франс прес.

Рюте същевременно подчерта, че сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество.

„През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни“, каза Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия.

„Очевидно трябва да видим дали руската страна е готова да играе честно“, добави той.

Днешните преговори в Абу Даби приключиха с постигането на принципно разбирателство за размяна на военнопленници, въпреки че остават съществени разногласия по ключови въпроси.

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов оцени двудневните разговори като тежки, но подчерта, че положените усилия са довели до конкретни резултати по отношение на размяната на пленници.

От своя страна ръководителят на руската делегация Владимир Медински потвърди договореността за нова голяма размяна, чиито параметри ще бъдат обявени скоро. Той добави, че Русия не предвижда никакава размяна на територии като част от евентуално мирно споразумение.

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