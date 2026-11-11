Украйна заяви, че е поразила руско пристанище на Балтийско море

Въоръжените сили на Украйна обявиха днес, че са атакували с дронове ключовото руско пристанище Уст Луга на Балтийско море, което служи като важен хъб за износ на петролни продукти, предаде Ройтерс.

По данни на Киев при нападението е избухнал пожар, а част от резервоарния парк на терминала е пострадала.

„По предварителна информация в резултат на ударите с дронове по петролната инфраструктура на пристанището най-сериозни щети са нанесени на резервоарния парк“, посочи Генералният щаб на украинската армия в публикация в Телеграм, уточнявайки, че са повредени пет резервоара.