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Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Балтийско море
АР/БТА

Полетът е продължил над четири часа

Руски стратегически бомбардировачи Ту-22М3 са извършили планиран полет над неутрални води в Балтийско море, придружавани от изтребители. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По информация на ведомството полетът е продължил повече от четири часа. Чуждестранни изтребители са съпровождали руските самолети в отделни етапи от маршрута. Москва не уточнява каква е била конкретната цел на мисията.

Русия периодично провежда подобни полети, които според Ройтерс имат за цел да поддържат готовността на ядрените ѝ сили и да демонстрират военните възможности на страната.

Напрежението в Балтийския регион се засилва

Полетът се осъществява на фона на нарастващо напрежение между Русия и НАТО в района на Балтийско море.

Миналия месец Москва предупреди Алианса, че е готова да използва ядрено оръжие, ако бъде предприет опит за блокиране на Калининградска област. Руският ексклав граничи с Полша и Литва, които са членки на НАТО.

Балтийският регион е от стратегическо значение за сигурността на Европа заради географското си положение и близостта до руски военни обекти.

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