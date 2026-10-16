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Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна
БТА

Причината била недостиг от над 70 млрд. долара

Европейският съюз вероятно ще трябва да предостави нов заем на Украйна, за да помогне на страната да покрие нарастващия недостиг на средства в бюджета си за 2027 г. и да продължи отбраната си срещу руската инвазия. Това заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за Ройтерс, преди началото на втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел.

По думите му финансовата подкрепа от Европа остава решаваща за способността на Киев да продължи военните действия и да поддържа функционирането на държавата.

„Европейската финансова помощ трябва да продължи. Във война на изтощение финансовата подкрепа е от първостепенно значение. Тя трябва да бъде поддържана и трябва да дойде от Европейския съюз“, подчерта Михал.

Украйна се нуждае от над 70 млрд. долара допълнително финансиране

През декември миналата година европейските лидери постигнаха съгласие за отпускането на заем от 90 млрд. евро, предназначен да покрие значителна част от финансовите потребности на Украйна през 2026 и 2027 г.

Въпреки това украинските власти вече предупреждават, че през следващата година страната ще бъде изправена пред недостиг от над 70 млрд. долара за военни разходи и издръжка на държавния бюджет.

Продължаващата война поставя все по-сериозен натиск върху публичните финанси на Киев, а необходимостта от средства за отбрана остава висока.

Замразените руски активи остават спорен въпрос

Един от обсъжданите варианти за осигуряване на допълнителни средства е използването на замразените в Европейския съюз руски активи.

Част от държавите членки подкрепят подобен подход, но засега той среща съпротивата на Белгия, където се намира по-голямата част от блокираните средства, както и на няколко други европейски страни.

Това прави отпускането на нов европейски заем по-вероятния вариант за финансиране на Украйна.

Според естонския премиер подобен механизъм вече е използван многократно от ЕС и е добре познат на европейските институции.

Решение може да има до края на годината

Михал изрази надежда, че европейските лидери ще успеят да постигнат споразумение за допълнителното финансиране на Украйна за 2027 г. още преди края на настоящата година.

Според него това е особено важно предвид предстоящите избори в редица европейски държави, които могат да усложнят политическите преговори.

За осигуряването на вече договорения заем от 90 млрд. евро Европейският съюз набира средства чрез общи заеми, обезпечени от бюджета на общността.

На въпрос как би могло да бъде финансирано ново подпомагане, естонският премиер изрази увереност, че европейските държави ще намерят решение.

„Ще намерим начин, защото Европа обикновено намира начин. Стигаш до най-мрачния час и тогава намираш решение“, заяви Михал.

Позицията му идва на фона на продължаващите дискусии в Брюксел за бъдещето на европейската финансова и военна подкрепа за Украйна и необходимостта от засилване на натиска върху Русия.

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