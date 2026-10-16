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ЕС готви нови санкции срещу Русия: Няма да ги отменим, докато войната в Украйна не приключи

ЕС готви нови санкции срещу Русия: Няма да ги отменим, докато войната в Украйна не приключи

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел

Европейският съюз няма намерение да отменя санкциите срещу Русия, докато Москва не прекрати войната в Украйна. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди началото на втория ден от срещата на европейските лидери в Брюксел, съобщава БТА.

В съвместно изявление с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и украинския президент Володимир Зеленски тя подчерта, че Брюксел подготвя нови ограничителни мерки срещу Москва.

Фон дер Лайен: Русия не спази енергийното примирие

Председателят на Европейската комисия изрази подкрепа за обявеното от американския президент Доналд Тръмп „енергийно примирие“, но обвини Русия, че не е спазила договореното.

„Виждаме, че Русия не го спази дори за минута, а увеличава ударите“, заяви Фон дер Лайен.

По думите ѝ Москва продължава целенасочено да атакува украинската енергийна инфраструктура, което налага засилване на международния натиск.

Фон дер Лайен подчерта, че санкциите няма да бъдат облекчени, докато Русия не прекрати военните действия.

Тя засегна и европейската перспектива на Украйна, като посочи, че целта е до края на годината Киев да започне преговори по всички оставащи глави от процеса на присъединяване към ЕС.

Антонио Коща: Сега не е моментът да намаляваме подкрепата за Киев

Председателят на Европейския съвет също потвърди ангажимента на ЕС към Украйна.

„Нашето послание към президента Зеленски е, че подкрепата на ЕС за Украйна остава все така силна“, заяви Коща.

Според него настоящият момент изисква повече помощ за Киев и по-силен натиск върху Москва, а не отстъпление от досегашната европейска политика.

Той подчерта, че основната цел е Русия да бъде принудена да приеме прекратяване на огъня и да седне на масата за преговори.

„Време е за мир, а не за продължаване на тази война“, посочи Коща.

Зеленски: Няма признаци Русия да иска край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за оказваната подкрепа и изрази съмнение, че Москва има реално намерение да прекрати конфликта.

„Не виждаме признаци руската страна да се стреми към прекратяване на войната“, заяви той.

След съвместните изявления тримата лидери не отговориха на въпроси на журналисти.

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