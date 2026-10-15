Русия арестува главния редактор на опозиционен вестник

Главният редактор на независимия руски вестник „Новая газета“ Сергей Соколов е бил арестуван след претърсване на жилището му, съобщи изданието, цитирано от Франс прес.

По информация на вестника Соколов е отведен на разпит в Следствения комитет на Руската федерация по дело за незаконно използване на лични данни.

Случаят е свързан и с друг представител на медията – Олег Ролдугин, който също е обвиняем по делото, съобщиха руските правоохранителни органи.

„Новая газета“ е независима руска медия, която руските власти са определили като „чуждестранен агент“.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обвиненията срещу Соколов и Ролдугин.

Каква е историята на „Новая газета“?

Руският независим вестник „Новая газета“ е основан на 1 април 1993 г. от група журналисти, напуснали всекидневника „Комсомолская правда“ с намерението да създадат медия, независима от властта и способна да разследва злоупотреби и корупция. Сред създателите му е Дмитрий Муратов, който по-късно дълги години заема поста главен редактор. В началото изданието разполага с оскъдни средства, а бившият съветски лидер Михаил Горбачов подпомага създаването му с част от парите от Нобеловата си награда за мир, включително за закупуването на първите компютри.

През годините „Новая газета“ се утвърждава като едно от най-разпознаваемите независими издания в Русия, с разследвания за корупция сред управляващите, нарушения на човешките права, изборни манипулации и военните действия на Москва, включително в Чечения. Работата на журналистите обаче е съпътствана от сериозни рискове: няколко служители и сътрудници на вестника са убити заради професионалната си дейност, сред тях е разследващата журналистка Анна Политковская, застреляна през 2006 г. През 2021 г. Муратов получава Нобеловата награда за мир за усилията си в защита на свободата на изразяване.

След началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. изданието преустановява публикуването си в Русия под натиска на военновременната цензура, а част от журналистите продължават работата си от чужбина чрез отделни проекти, сред които „Новая газета Европа“, основана в Рига през април 2022 г.