Консервативната Народна партия (НП) в Испания печели най-много места в парламента след оспорвани избори, но ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия „Вокс“ (Vox), за да сформира стабилно правителство. Това сочат прогнозите и екзитполовете, цитирани по CNN.

Ако „Вокс“ влезе в кабинет, оглавяван от НП, това ще бъде първата крайнодясна партия в Западна Европа, която участва в управляваща коалиция, както и първото завръщане на крайната десница във властта в Испания след ерата на диктатора Франко.

Проучванията, включително данните от екзитпола, показват, че премиерът социалист Педро Санчес ще напусне поста си след осем години на власт – период, през който той се превърна в остър критик на политиките на администрацията на Доналд Тръмп в Близкия изток и на влиянието на американските технологични гиганти, притежаващи социалните мрежи.

Санчес свика предсрочните избори в опит да си върне политическата инициатива след масовите протести в страната заради жилищната криза, отприщени от принудителното изселване на 87-годишна жена в Мадрид.

Тогава той аргументира решението си с нуждата от нов мандат, след като парламентът отхвърли предложените от него укази за овладяване на кризата с жилищата. Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес обаче понесе редица загуби на регионални избори през тази година, а репутацията ѝ бе сериозно накърнена и от корупционни скандали с участието на негови близки сътрудници. Макар някои последни сондажи да отчитаха, че социалистите топят преднината на НП, това се случи за сметка на разочарованата крайна левица, чиято подкрепа е жизненоважна за Санчес при съставянето на правителство.

Мащабно проучване на испанската обществена телевизия RTVE, базирано на 19 500 интервюта през последните две седмици, прогнозира, че Народната партия ще спечели между 131 и 136 мандата, а „Вокс“ – между 44 и 48. При такъв развой двете формации биха събрали общо между 175 и 184 депутати, при нужни 176 места за абсолютно мнозинство в 350-местната долна камара на парламента.

За Социалистическата партия се прогнозират между 119 и 124 мандата, докато крайнолевият „Широк фронт“ вероятно ще получи около 10 места. Останалите мандати ще бъдат разпределени предимно между регионалните партии. Според екзитпола на държавната телевизия НП събира 32,2% от гласовете, социалистите – 28,8%, „Вокс“ – 16,2%, а „Широк фронт“ остава под 6%.

Право на глас на тези избори имаха над 38 милиона испанци, като избирателната активност два часа преди затварянето на секциите бе най-високата от възстановяването на демокрацията в страната преди почти 50 години. Мнозина възприеха вота като повратен момент за държавата – „Това са екзистенциални избори“, заяви миналия четвъртък бившият премиер и лидер на НП Хосе Мария Аснар.