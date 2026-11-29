Испанските граждани гласуват днес, 29 ноември, на предсрочни парламентарни избори, които ще определят дали социалистическият премиер Педро Санчес ще запази властта след повече от осем години начело на страната, предаде ДПА.

Основната надпревара е между Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП), ръководена от Санчес, и консервативната Народна партия на Алберто Нунес Фейхо.

Последните социологически проучвания показват сравнително близки резултати между двете формации, като Народната партия има преднина в редица изследвания.

Значителна подкрепа получава и крайнодясната партия "Вокс", която може да играе важна роля при формирането на следващото парламентарно мнозинство.

Според предизборни прогнози Народната партия и "Вокс" заедно биха могли да получат достатъчно депутати за съставяне на правителство. За абсолютно мнозинство в 350-местния парламент са необходими 176 места.

Междувременно левите формации влизат в изборите разделени, след като "Френте Амплио" и "Подемос" не успяха да се договорят за обща избирателна листа.

Предсрочният вот беше свикан от Педро Санчес след парламентарни затруднения, включително неуспешното приемане на два указа, насочени към засилване на защитата на наемателите.

Управлението му беше съпътствано и от нарастващ политически натиск заради корупционни разследвания, засягащи негови бивши съюзници и членове на семейството му.

Сред другите важни теми в предизборната кампания бяха железопътната безопасност след тежки инциденти и миграционната ситуация в испанския ексклав Сеута в Северна Африка.

Избирателните секции отварят в 7:00 часа местно време, или 8:00 часа българско време, а гласуването трябва да приключи в 20:00 часа местно време.

Първите данни от екзитполовете се очакват непосредствено след края на изборния ден.

Резултатите ще определят не само бъдещото управление на Испания, но и баланса на политическите сили в една от най-големите държави членки на Европейския съюз.