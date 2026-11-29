Хиляди граждани излязоха на протести в Париж, Марсилия и други френски градове срещу насилието над жени, поскъпването на живота и проблемите в образователната система. Демонстрациите преминаха предимно мирно, но на отделни места се стигна до сблъсъци с полицията, съобщиха световните агенции.

По данни на френското Министерство на вътрешните работи в протестите са участвали общо 44 500 души, което е значително по-малко от предходната събота, когато демонстрантите бяха 82 500.

От Общата конфедерация на труда (CGT) обаче представиха различни данни, според които участниците в цялата страна са били близо 100 000.

В Париж се проведоха две шествия, в които се включиха и представители на водещите френски синдикати, сред които генералният секретар на CFDT Марилиз Леон и ръководителката на CGT Софи Бине.

Част от демонстрациите бяха организирани по повод Международния ден за борба срещу насилието над жените, отбелязван на 25 ноември.

Представители на правозащитни организации настояха за окончателното приемане на законодателните промени за защита на жените и децата от насилие, които бяха одобрени на първо четене от Националното събрание на 13 октомври.

В Марсилия близо 1000 души участваха в нерегламентирано шествие, което беше разпръснато от полицията със сълзотворен газ.

В града се проведе и друга, предварително заявена демонстрация, организирана от феминистки организации. Според местните власти в нея са участвали около 400 души.

Напрежение беше регистрирано и в югозападния град Биариц, където при сблъсъци бяха ранени седем полицаи.

Един от служителите на реда е бил ударен в лакътя с тъп предмет и е транспортиран до болница, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес.

В Лил около 1000 демонстранти преминаха през центъра на града по маршрут, който заобикаляше площад "Гран Плас" и коледния базар.

Отделни инциденти бяха регистрирани и в Тулуза, където нерегламентирани шествия преминаха през централните части на града.

За гарантиране на сигурността по време на протестите във Франция бяха мобилизирани около 70 000 служители на силите на реда.

Протестната вълна започна още през септември с демонстрации на ученици и студенти, които настояваха за обновяване на училищните сгради, повече преподаватели и реформи във висшето образование.

Впоследствие недоволството прерасна в по-широки протести срещу високите разходи за живот, към които се присъединиха синдикални организации и политически активисти.

Най-масовите демонстрации досега се проведоха на 17 октомври, когато според френското Министерство на вътрешните работи по улиците излязоха около 565 000 души.