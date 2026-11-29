Алавес шокира Реал Мадрид с 2:1 на "Бернабеу". Двубоят беше от 14-ия кръг на Ла Лига. Тони Мартинес откри резултата в 22-ата минута, а малко след час игра Анхел Перес удвои. Килиан Мбапе намали пасива на "белите" в 69-ата минута. В края на мача Джуд Белингам си изкара втори жълт картон за симулация.

След този мач Реал е трети във временното класиране с 33 точки, докато Алавес заема осма позиция с 19 пункта.

Гостите поведоха на "Бернабеу" в 22-ата минута. Дийн Хаусен сбърка в опита си да върна топката към Тибо Куртоа. От това се възползва Тони Мартинес, който овладя и прати топката във вратата.

Малко след подновяването на играта гол на Абдеррахман Ребаш беше отменен заради засада.

Алавес удвои аванса си в 61-ата минута. Мариано Диас изведе Анхел Гомес, който преодоля Тибо Куртоа и се разписа за 0:2.

Осем минути след това Джуд Белингам заложи топката за Килиан Мбапе в наказателното поле и французинът с прецизен удар намали.

В 87-ата минута Сесар Сото Градо показа бялата точка за нарушение срещу Белингам. Повторенията показаха, че английският национал симулира, поради което главният съдия изгледа ситуацията на ВАР и показа втори жълт картон на халфа.