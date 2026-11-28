Ивелин Михайлов от "Величие" отправи остри критики към управлението на министър-председателя Румен Радев и предупреди, че липсата на реакция по случващото се във Варна може да доведе до засилване на гражданското недоволство. Това заяви той пред Дарик радио.

Според Михайлов икономическата групировка ТИМ има сериозно влияние върху политическите и икономическите процеси в морската столица. Той изрази мнение, че случаят с отстраняването на Благомир Коцев е част от по-широк проблем, свързан с управлението на големите градове в България.

"Сега изведнъж те се сещат, че във Варна има мафия и назовават имената на хора, които аз много отдавна съм ги назовавал за Варна. Назовавал съм такива имена за Бургас, назовавал съм такива имена за София, за Пловдив, за Благоевград", заяви Михайлов.

Той коментира и интервюто на един от основателите на ТИМ Марин Митев, който пред БНР отрече да има участие в отстраняването на Коцев. Според представителя на "Величие" публичната поява на бизнесмена е знак за международния отзвук на казуса, след като той беше повдигнат и в Европейския парламент.

Михайлов разкритикува реакцията на министър-председателя и предупреди за възможни граждански размирици, ако правителството не предприеме действия.

"Ако това нещо продължи още няколко месеца, Радев 100% ще загуби властта, защото хората го избраха за промяна, а не го избраха да замени Борисов и Пеевски", категоричен бе той.

По отношение на политическото бъдеще на Благомир Коцев Михайлов прогнозира, че той ще успее да завърши мандата си, а съдебният процес може да се проточи до следващата предизборна кампания.

Представителят на "Величие" заяви още, че партията му ще се стреми към по-сериозно присъствие в общинските съвети в страната след следващите местни избори.

Михайлов изрази скептицизъм и относно избора на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според него политическите зависимости продължават да бъдат пречка пред ефективното функциониране на институциите.

"Така че аз лично нямам оптимизъм относно новия Висш съдебен съвет", заключи той.