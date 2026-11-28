Седем загинали и 97 ранени при мощен взрив край училище в Афганистан.

Седем души загинаха, а други 97 бяха ранени при взрив в близост до училище в град Асадабад, Източен Афганистан. Това съобщиха от местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Експлозията е станала в къща, намираща се близо до училището "Шагай" в провинция Кунар.

По информация на местните власти в сградата са били съхранявани взривни материали, предназначени за изграждането на път между провинциите Кунар и Нуристан.

The Telegraph: Зеленски наредил пълното унищожаване на Кримския мост.

Украинският президент Володимир Зеленски е разпоредил Кримският мост да бъде напълно унищожен, а въоръжените сили на страната вече подготвят нови удари по съоръжението. Това съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на военни източници.

"Президентът иска мостът да бъде напълно разрушен", заявява един от източниците на изданието.

Според публикацията унищожаването на останалата част от моста би представлявало значителен политически успех за Зеленски в стремежа му да отслаби руския контрол над окупирания Крим.

Стачка на летищата в Париж се очаква между 17 и 20 декември.

Синдикатите на служителите на парижките летища „Шарл дьо Гол“ и „Орли“ подадоха предизвестие за стачка в навечерието на коледните празници, съобщава БТА.

Стачните действия са организирани от представители на служителите на летищния оператор „Аеропор дю Пари“ (ADP) в подкрепа на исканията им, свързани със заплащането и заетостта.

Протестните действия са планирани от 5:00 ч. местно време на 17 декември, четвъртък, до полунощ на 20 декември, неделя.

Европейската комисия отговори на Радев: Глобата за свръхдефицита няма връзка с еврото.



Предложената от Европейската комисия санкция срещу България заради прекомерния бюджетен дефицит няма връзка с присъединяването на страната към еврозоната. Това става ясно от официален отговор на Комисията до Българското национално радио.

Позицията на Брюксел идва след изявления на министър-председателя Румен Радев, който обвини предишните управляващи, че са заблуждавали европейските институции за състоянието на публичните финанси, за да бъде прието еврото.

Ден по-късно премиерът постави под въпрос и мотивите на Европейската комисия, като изрази съмнение дали решението за присъединяването на България към еврозоната е било основано единствено на икономически критерии.

От Европейската комисия обаче категорично разграничават двата процеса.

"Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения", посочват от институцията.

Кралица Елизабет II: Живот, семейство и управление

Кралица Елизабет II е една от най-разпознаваемите и влиятелни личности на съвременната история. Тя е най-дълго управлявалият монарх в британската история, като нейното управление продължава повече от седем десетилетия. Елизабет II е известна със своята отдаденост на кралските задължения, постоянство и сдържан публичен образ. Нейният живот е свързан с развитието на британската държавност, международните отношения и трансформацията на една от най-старите монархически институции в света.