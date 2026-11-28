Петролният танкер "Кайрос“ е скъсал котва в Бургаския залив заради бурното море и дрейфува в посока Созопол, съобщава bTV.

Силното морско вълнение, което достига 7 бала, затруднява предприемането на действия за овладяване на ситуацията.

274-метровият танкер не може да се придвижва на собствен ход, след като беше атакуван в Черно море в края на ноември 2025 г.

На 5 декември миналата година корабът заседна край Ахтопол, след като беше изоставен от турски влекач при неблагоприятни метеорологични условия. Десетчленният му екипаж беше евакуиран.

На 15 декември три влекача на Параходство "Български морски флот“ изтеглиха танкера до безопасно място в Бургаския залив, където той остана на котва близо година.

При последния водолазен оглед, извършен преди няколко седмици, не са установени течове на горива и масла.

В началото на 2026 г. Министерството на транспорта съобщи, че корабособственикът е възстановил изцяло разходите по спасителната операция, възлизащи на 270 371 евро.

Към момента няма информация за предприета нова операция по обезопасяването на плавателния съд.