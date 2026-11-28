Владимир Зографски записа най-доброто си класиране от началото на сезона в Световната купа. Самоковецът завърши на 20-о място в първия старт на голямата шанца във финландския зимен център Рука. 33-годишният българин събра 257,3 точки след двата си опита. В първия кръг Зографски постигна впечатляващ скок от 139,5 метра, който му отреди 21-а позиция. При второто си излизане на шанцата той се приземи на 134 метра и успя да се придвижи с едно място напред в крайното класиране.

Зографски завърши 29-и в Лилахамер, Сундал спечели с две десети аванс

Победител в състезанието стана австриецът Щефан Ембахер. Той събра 304,8 точки след опити от 145 и 143 метра. За него това е втора победа през настоящия сезон. Втори се нареди швейцарецът Сандро Хаусвирт с 297,9 точки, а третото място зае норвежецът Мариус Линдвик с 295 точки.

След трите проведени старта Ембахер оглавява генералното класиране за Световната купа с актив от 245 точки. Владимир Зографски заема 29-ата позиция с 15 точки, след като преди това завърши съответно 28-и и 29-и в състезанията в норвежкия зимен център Лилехамер.

Българският представител ще има възможност да подобри представянето си още в неделя, когато в Рука е насрочен вторият старт от програмата на Световната купа.