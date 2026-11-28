Вместо да чака снегорин - кметът на Стамболово сам разчиства улиците
Атанас Борисов оборудвал малък камион с гребло със собствени средства, за да осигури проходимостта на улиците в селото
Кметът на село Стамболово, община Павликени, Атанас Борисов лично се зае със снегопочистването в населеното място, съобщава NOVA.
Вместо да чака специализирана техника, Борисов решил сам да осигури необходимото оборудване за разчистването на улиците през зимата.
По думите на местните жители кметът е вложил лични средства, за да оборудва малък камион с гребло за снегопочистване.
С него той обикаля улиците на селото и разчиства натрупалия се сняг, за да улесни придвижването на своите съселяни.
Според жителите на Стамболово основната причина за инициативата на кмета е хроничният недостиг на средства за зимното поддържане на малките населени места.