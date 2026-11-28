Треньорът на Черно море Илиан Илиев реагира остро на критиките на временния наставник на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов след победата на „моряците“ с 4:2 в двубоя от 16-ия кръг на Първа лига. Специалистът заяви, че именно Балтанов е имал последната дума дали срещата на стадион „Тича“ да се проведе при изключително тежките метеорологични условия.

Балтанов избухна след загубата от Черно море: Пародия на футбол

След двубоя Балтанов определи случилото се като „пародия на футбола“ заради силния вятър, дъжда, снеговалежа и изключително лошото състояние на терена. Илиев обаче не прие добре коментарите на колегата си и разкри, че преди началото на срещата е оставил решението в ръцете на гостуващия треньор.

„Със сигурност условията не предполагаха много да се играе. Казах на Лъчо Балтанов те да решат. Предния път с Ботев Враца беше същото нещо, оставихме Тошко Симов да решава. Оставихме Балтанов да реши, ние също искахме да се изиграе мачът. Ако беше от другата страна, нямаше да е „пародия“, а щеше да е „мъжка игра“ от отбора му“, заяви Илиев.

Наставникът на варненци подчерта, че е имало възможност срещата да бъде отложена, ако от Ботев Пловдив са настоявали за подобно решение. Според него обаче подобни претенции е трябвало да бъдат изразени преди първия съдийски сигнал, а не след края на двубоя.

„Искахме да си кажат мнението, а не да хленчим после. Окей, можеше и да не се изиграе мачът, но казахме, че ще го играем. Не разбирам тези думи „пародия“. Щяхме да се съобразим. Мъжки мач, с характер, нямаше много достойнства“, допълни специалистът.

„Радваме се, че победихме. Щом казахме, че ще играем, хленченето на Балтанов не влиза в играта. Голямо влияние оказа вятърът. Не престанахме да търсим втори и трети гол. Вкарахме четвърти гол и ако беше станало 3:2, последните минути щяха да са тежки, както и бяха“, добави Илиев.