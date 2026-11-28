Илиан Илиев нападна Балтанов: Хленченето му не влиза в играта
В Черно море оставили Ботев Пловдив да реши дали ще има мач на „Тича"
Треньорът на Черно море Илиан Илиев реагира остро на критиките на временния наставник на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов след победата на „моряците“ с 4:2 в двубоя от 16-ия кръг на Първа лига. Специалистът заяви, че именно Балтанов е имал последната дума дали срещата на стадион „Тича“ да се проведе при изключително тежките метеорологични условия.
Балтанов избухна след загубата от Черно море: Пародия на футбол
След двубоя Балтанов определи случилото се като „пародия на футбола“ заради силния вятър, дъжда, снеговалежа и изключително лошото състояние на терена. Илиев обаче не прие добре коментарите на колегата си и разкри, че преди началото на срещата е оставил решението в ръцете на гостуващия треньор.
„Със сигурност условията не предполагаха много да се играе. Казах на Лъчо Балтанов те да решат. Предния път с Ботев Враца беше същото нещо, оставихме Тошко Симов да решава. Оставихме Балтанов да реши, ние също искахме да се изиграе мачът. Ако беше от другата страна, нямаше да е „пародия“, а щеше да е „мъжка игра“ от отбора му“, заяви Илиев.
Наставникът на варненци подчерта, че е имало възможност срещата да бъде отложена, ако от Ботев Пловдив са настоявали за подобно решение. Според него обаче подобни претенции е трябвало да бъдат изразени преди първия съдийски сигнал, а не след края на двубоя.
„Искахме да си кажат мнението, а не да хленчим после. Окей, можеше и да не се изиграе мачът, но казахме, че ще го играем. Не разбирам тези думи „пародия“. Щяхме да се съобразим. Мъжки мач, с характер, нямаше много достойнства“, допълни специалистът.
„Радваме се, че победихме. Щом казахме, че ще играем, хленченето на Балтанов не влиза в играта. Голямо влияние оказа вятърът. Не престанахме да търсим втори и трети гол. Вкарахме четвърти гол и ако беше станало 3:2, последните минути щяха да са тежки, както и бяха“, добави Илиев.