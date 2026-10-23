Илиан Илиев: Два пъти бях готов да напусна Черно море

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев излезе с официална позиция за кризата в клуба. Специалистът призна, че отборът не се представя според очакванията, и пое цялата отговорност за спортно-техническите резултати.

„Няма да обсъждам бюджета или броя на футболистите. Още когато приехме задачата да изградим изцяло нов отбор, бях наясно с предизвикателството и колко трудно ще бъде след напускането на важни играчи“, заяви Илиев.

Той призна, че треньорският щаб все още не е успял да интегрира новите попълнения към стила и характера на отбора.

„Към този момент трябва да призная, че не се справяме по начина, по който всички искаме. Все още не можем да приобщим новите футболисти към нашия стил на игра и вината за това е моя“, добави специалистът.

Илиев разкри, че на два пъти е бил готов да напусне поста си, но е решил да остане след разговори и сериозен размисъл.

„Не мога да оставя родния си клуб в подобна ситуация. Моята отговорност не е да избягам от проблемите, а да направя всичко възможно те да бъдат преодолени“, категоричен беше треньорът.

Пред Черно море предстоят шест ключови срещи, в които отборът трябва да покаже промяна както в играта, така и в резултатите. Илиев обяви, че ще понесе последствията, ако „моряците“ не успеят да напуснат опасната зона до края на сезона.

„Въпреки основателното недоволство на феновете, сега отборът се нуждае от подкрепа повече от всякога. Най-важното е Черно море. Всички ние сме преходни, но клубът трябва да остане над всичко“, завърши Илиан Илиев.