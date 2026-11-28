Черно море постигна убедителна победа с 4:2 над Ботев Пловдив в двубой от 16-ия кръг на Първа лига. „Моряците“ изиграха впечатляващо първо полувреме на стадион „Тича“ във Варна и си осигуриха аванс от три попадения още преди почивката. Асен Чандъров намали от дузпа, но домакините не допуснаха обратът да се превърне в реална заплаха.

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Големият герой за варненци беше Селсо Сидни, който се разписа два пъти през първата част. Ертан Томбак също записа името си сред голмайсторите. Черно море поведе още в 19-ата секунда. Селсо Сидни отправи удар отляво, Даниел Наумов успя да избие топката, но Ертан Томбак реагира най-бързо и я изпрати в мрежата за 1:0.

В 12-ата минута Сидни сам се разписа. Португалецът отново стреля отляво и този път не остави шансове на вратаря на гостите. В 41-вата минута нападателят оформи личния си дубъл с великолепно изпълнение на пряк свободен удар. Така Черно море се оттегли на почивката с комфортна преднина от 3:0.

Второто полувреме започна с още един гол във вратата на Ботев Пловдив. Георги Лазаров реализира в 47-ата минута за 4:0. Все пак Асен Чандъров беше точен от дузпа и върна интригата за 4:1. До края Чандъров испя да вкара още една дузпа, но това се оказа достатъчно само за по-почетна загуба на Ботев.