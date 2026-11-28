Локомотив Пловдив победи Спартак Варна с 1:0. Двубоят на "Христо Бонев" беше от 16-ия кръг на Първа лига. Единствения гол в мача вкара Парвиз Умарбаев в 53-ата минута от дузпа.

С успеха "смърфовете" събраха 16 точки и заемат 9-о място във временното класиране. "Соколите" са с точка повече на седма позиция.

През първото полувреме мачът на предложи много положения през двете врати. В 24-ата минута Чидера Окох отправи неточен шут.

В 53-ата минута Далил Али влезе в наказателното поле и беше съборен от Димо Кръстев. Първо бранителят на Спартак направи опит да задържи Али, а при падането удари с крака си лицето на халфа. След намесата на ВАР главният съдия отсъди дузпа. Зад топката застана Парвиз Умарбаев, който откри резултата.

В 72-рата минута Борис Иванов стреля от дистанция, но Милосвлиевич предотврати сигурен гол. Пет минути по-късно гостите останаха с човек по-малко, след като Деян Лозев получи втори жълт картон и беше изгонен.

В 79-ата минута гол на Жулиен Лами беше отменен заради засада.