Почти всеки трети проверен тежкотоварен автомобил е бил с установено нарушение при специализирана двудневна акция на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и МВР. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В рамките на проверките са инспектирани 118 камиона, като са съставени общо 38 акта. Най-честото нарушение е претоварването - установени са 15 подобни случая, което представлява близо 40% от всички констатирани нарушения.

Осем акта са съставени за технически неизправности и още осем за нарушения, свързани с тахографите. Четири са за липса на валидна карта за квалификация на водача, два - за превишаване на допустимото време за управление, а един - за липса на необходимата заповед при превоз за собствена сметка.

Местата за извършване на проверките са определени въз основа на данни от Националното тол управление за участъци с концентрация на тежкотоварни автомобили, при които има съмнения за претоварване.

Акцията е част от мерките за засилване на контрола върху товарните превози и ограничаване на нарушенията, които застрашават безопасността на движението и допринасят за по-бързото износване на пътната инфраструктура.

По разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев през последните дни е засилена координацията между контролните органи.

"Със съвместните действия на ИА "Автомобилна администрация" и МВР даваме ясен сигнал, че контролът ще бъде безкомпромисен", заяви министърът.

Той подчерта, че отговорността на институциите е да гарантират спазването на правилата, а на превозвачите - да не допускат нарушения.

"Безопасността не подлежи на договаряне и не може да бъде въпрос на икономическа целесъобразност", категоричен беше Георги Пеев.