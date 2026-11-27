Движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета в участък от път III-801 Вакарел – Белица – Панагюрище се забранява до 30 април 2027 година, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

Като причина се посочват осигуряване на безопасността през зимния сезон и влошените експлоатационни характеристики на трасето.

В края на месец септември т.г жители на населените места по пътя между Вакарел и Панагюрище протестираха срещу лошото състояние на трасето с искане за спешни мерки за обезопасяване на пътя и определяне на конкретни срокове за неговия основен ремонт. Действията им бяха подкрепени с протести и в други населени места, през които преминава компрометираната отсечка, припомня БТА.

От АПИ апелират шофьорите на леки автомобили, които пътуват по пътя Вакарел – Белица – Панагюрище, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената пътна сигнализация.