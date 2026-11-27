„Възраждане“ настоява петимата общински съветници в Хасково с повдигнати обвинения да подадат оставки, както и кметът на Хасково Станислав Дечев, а ръководството на местната структура на ГЕРБ да поеме политическа отговорност. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Георги Георгиев в декларация от парламентарната трибуна на Народното събрание.

По думите му "всеки обвинен се смята за невинен до доказване на противното и съдът ще реши има ли престъпление и кой носи наказателна отговорност, но за политическата отговорност ГЕРБ дължи отговори още днес и то не пред нас, а пред хората, които са ги избрали", предава БТА.

Той каза, че на 25 ноември петима общински съветници от партия ГЕРБ в Хасково са задържани за 72 часа и с повдигнати обвинения. Обвинени са и трима представители на частни фирми, свързани с управлението на ГЕРБ в града.

"Те са задържани по искане на Европейската прокуратура, според която възможните щети за бюджета на Европейския съюз надхвърлят 70 милиона евро", добави Георгиев.

Той посочи, че разследването обхваща действия от 2021 г. насам. Става дума за проекти на общината, финансирани със средства за регионално развитие по Механизма за възстановяване и устойчивост. Сред тях са дом за възрастни хора, център за изкуства и изграждане на системи за възобновяема енергия, както и саниране на блокове.

Георгиев добави, че според данните на прокуратурата, длъжностни лица са участвали в започването на процедури по тези проекти, впоследствие договорите са получени от дружества, в чието управление или представителство са участвали същите лица, и именно това разследва прокуратурата.

От "Възраждане" настояха българската прокуратура да изиска и провери поръчките на община Хасково, плащани с пари от държавния и от общинския бюджет. От тази трибуна искаме три конкретни действия - общината да покаже договорите и плащанията, българската прокуратура да провери поръчките, финансирани с български публични средства, и ГЕРБ да поеме политическата отговорност за управлението на Хасково, заяви Георги Георгиев.