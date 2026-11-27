Струва ми се, че е време всички посолства на въпросните държави да замълчат с постоянното си поучаване на страни като България, Чехия, Унгария, Полша. Това написа общественикът Кристиян Шкварек след като български фенове на "Левски" бяха гонени с ножове, бити с камшик, замеряни и изпитаха невероятна агресия на стадиона в Марсилия.

Ето какво написа Шкварек:

По повод случилото се снощи в Марсилия искам да напомня, че ежегодно френското, британското, холандското и прочее посолства организират в София кръгли маси и конференции на тема "върховенство на правото", "човешки права", "съдебна реформа", "ред и сигурност" и прочее.

Всяка година покрай "Прайда" френският културен институт изтипосва едно грамадно знаме на дъгата на площад "Славейков". Немската посланичка направо ходеше на протести на ППДБ. Всички тия работи са винаги в поучителен тон: не обмен на знания и практики, а как нещата се случват там и трябва да почнат да се случват и тук. Как те са си подредили държавите и ние трябва да си подредим нашата по същия начин.