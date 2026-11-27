Министърът на отбраната Димитър Стоянов е издал заповеди, с които разрешава преминаването на самолет с невоенен характер и неговия екипаж през територията на България, както и участието на военнослужещи в учение зад граница. Това съобщи председателката на Народното събрание Михаела Доцова от парламентарната трибуна.

Действията на военния министър са в изпълнение на Закона за преминаването и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В прочетеното пред депутатите уведомление не се уточняват принадлежността на самолета, маршрутът му, нито броят на военнослужещите и мястото на провеждане на учението. Документите, изпратени от министъра на отбраната до Народното събрание, са предоставени на парламентарната Комисия по отбрана, информира НОВА.