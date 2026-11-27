Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) ускорява изпълнението си, като договорените средства достигат 97 на сто от финансовия ресурс на програмата, който е над 3,3 млрд. евро.

Напредъкът и конкретните примери за съвместни инвестиции бяха представени на Годишното информационно събитие на ПРР, организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съвместно със Световната банка в София, съобщиха от Министерството.

Форумът постави акцент върху концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) като инструмент, който обединява местните партньори около общи решения за развитието на регионите.

В събитието участваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, Ася Станкова – главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ, Джейсън Пелмар – постоянен представител на Групата на Световната банка за България, Питър Елис – директор за Европа и Централна Азия в сектор „Градско развитие“, и Фуад Малкауи – старши специалист по градско развитие и ръководител на съвместния проект с МРРБ.

„Чрез партньорството със Световната банка в последните години успяхме да повишим капацитета и да подобрим и изпълняваме по-ефективно политиката за развитие на регионите. Намираме се в ключов етап за изпълнение на програмата, като постигнахме 97 на сто договаряне, което значи, че инвестираме над 3 млрд. евро в развитието на регионите“, подчерта заместник-министър Десислава Георгиева.

Тя отбеляза, че съвместната работа дава възможност за обмен на опит, нови идеи и по-активен диалог, така че визията на местните общности да се превръща в конкретни проекти.

Ася Станкова представи напредъка по изпълнението на ПРР, включително инвестициите в градовете и регионите и подкрепата за териториите, засегнати от енергийния преход. Тя постави акцент върху следващата задача пред Управляващия орган и бенефициентите – договорените средства да се превърнат в изпълнени проекти и видими резултати за гражданите.

Конкретно доказателство за потенциала на интегрирания подход са представените на форума концепции, които съчетават инвестиции в здравеопазване, образование, култура и градска среда. Вместо отделни инициативи на една институция, те свързват общини, лечебни заведения, университети и граждански организации около потребностите на цяла територия.

Един от най-мащабните примери е концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“. Тя обединява 18 общини от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, девет държавни и общински болници, Тракийски университет – Стара Загора, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Общата стойност на проектите е 102,2 млн. евро. Централно място в концепцията заема Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас със стойност 61,3 млн. евро. Предвидени са съвременно оборудване, колцентър за детско здраве и телемедицина, електронна платформа за обмен на здравна информация и подобряване на достъпа до лечебното заведение. Останалите 24 мерки включват обновяване на педиатрични отделения, медицински кабинети и здравни служби, както и мобилни медицински екипи за населени места извън големите градове. Така инвестицията надхвърля рамките на една болница и цели по-достъпна детска здравна грижа в целия район.