Европейската комисия (ЕК) предлага една много широка рамка, като всяка институция преследва какви ли не цели – като конкурентоспособност и подкрепа за Украйна. Бюджетът на Комисията беше рекорден – 2 трилиона евро за седемте години. Но заради различните мнения на лидерите на страните членки виждаме, че вече сме в доста по-обрани граници от 1,6–1,7 трилиона, тоест нива, които се приближават до традиционните. Това коментира за „Таралеж“ икономистът и старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев във връзка с обсъждания бюджет на Европейския съюз в Брюксел.

Укротяване на амбициите в Брюксел и битката за кохезията

Той обясни, че тази рамка представлява около 1% от брутния вътрешен продукт на отделните икономики на държавите членки. По думите му се наблюдава укротяване на амбициите на европейските институции, което идва от страните членки, тъй като те не са готови да финансират чак такъв мащаб. Според него няма лесен начин това да се случи.

„Ако гледаме разходната част, изглежда, че на този етап по-скоро тази група, в която и ние присъстваме – „Приятели на кохезията“, тоест страните, които предимно получават средства за по-слабо развитите региони и за кохезия – има преимуществена позиция спрямо нетните донори, като например Германия. В последното предложение на Антонио Коща също се вижда, че кохезията по-скоро се запазва“, посочи икономистът.

Ганев констатира, че има съкращения във всички пера, но при кохезията се наблюдава по-скоро запазване на рамката. В други направления обаче – каквото е Фондът за конкурентоспособност, който е по-близо до доклада на Марио Драги, предвижда повече общи действия и не дава предимство на по-бедните страни – съкращението е по-голямо. Според него, до някаква степен очаквано, ревизията в Общата селскостопанска политика (ОСП) също я връща по-близо до традицията – да не е свръхамбициозна и все пак повечето пари да отиват за кохезията, тъй като всички нови страни членки, а и южните държави в ЕС, имат много твърда позиция по отношение на сближаването. Тук някъде е и инструментът „Глобална Европа“, където на практика са и парите за Украйна – там по-скоро ще има съгласуване, допълва експертът.

„Да, може би няма да се включим в едната част, а ще се включим в другата, но и в двата случая изглежда, че тъй като парите за Украйна идват през общ заем – както беше и Планът за възстановяване и устойчивост, но в много по-голям мащаб – те по-лесно се договарят. Никой не ги вади директно от бюджета си, дават се едни гаранции и когато парите идват от ЕК или от общ заем, е по-лесно да се прескочи политическият блокаж. Големият блокаж по-скоро идва през всички тези различни интереси – кой ще получи парите и кой ще ги финансира“, коментира Ганев.

„Друго е да обложиш Фейсбук“ и българският проблем с акциза върху тютюна

Изследователят от ИПИ отбеляза, че някои от идеите за нови приходи в бюджета на ЕС са отпаднали – например данъкът върху големите корпорации. „В момента голямото обсъждане е дали да има данък върху цифровите услуги – тоест големите технологични гиганти, американските компании, които оперират в Европа, дали те да попълнят част от новия бюджет“, каза той. По думите му въпросът е как разходите да се финансират с нови приходоизточници, които да са чисто европейски, а не просто вноски от страните членки.

Петър Ганев обърна внимание и на важна за България тема във връзка с възможните постъпления при формирането на европейския бюджет. „Странно е, че от новите приходоизточници остава едно предложение – 15% от облагането на тютюневите изделия да отива в бюджета на ЕС, за да попълни новата бюджетна рамка. Очакването беше, че това също ще отпадне, но засега не е – то присъства в предложението на Коща“, обясни икономистът.

„Там ние сме най-потърпевши, в смисъл на първо място в Европейския съюз по негативен ефект за нашите финанси. Защото в най-голяма степен нашият бюджет зависи от косвеното облагане. Това е един от начините за повишаване на приходите в нашите бюджети – да се вдига акцизът на цигарите. Има си акцизен календар да се вдига и следващата година. Това е доста сериозно за бюджета. Предложението е, грубо казано, 15% от приходите от акциза, от облагането на тютюна, да постъпват в европейския бюджет, за да се попълва новата фискална рамка на Европа“, подчерта Ганев.

За България това е сериозен проблем, тъй като страната ни директно губи средства, които влизат в националната хазна. „Друго е да обложиш Фейсбук, откъдето ние нищо не получаваме“, допълни той.

Европейската глоба като „шамар за политиката“

Петър Ганев коментира и предложението на Европейската комисия за налагане на глоба на стойност 24–25 млн. евро на България. Според икономиста „глобата не е наказание за нашето поведение спрямо бюджета или спрямо помощта за Украйна, един вид игра на моркова и тоягата“. По думите му няма аргумент в тази посока, тъй като новият ред за икономическо управление и структурата на фискалната политика вече са в сила. Той припомни, че и преди е имало санкции, които никога не са били налагани, но в рамките на новите правила от последните 3 години очакванията са били подобни мерки да станат много по-приложими.

„От тази гледна точка това, което виждаме като изпускане на бюджета тази година – независимо кое е правителството, защото Комисията не я интересува, че тук са се сменили 3 правителства и трима финансови министри, те гледат голямото изпускане на бюджета и на разходите – е, че европейците ни предупредиха през лятото да предприемем мерки, но такива корекции нямаше. И ефектът е този – спрямо новия ред ние не отговаряме на изискванията. Съответно се стига до предложение за глоба“, посочи експертът.

Дали ще се стигне до реална санкция обаче донякъде е и политическо решение на Съвета на ЕС. Ганев уточни, че „не толкова самата глоба е проблемът, понеже нейният мащаб не е толкова голям – от гледна точка на икономиката и на големия бюджет това е сравнително малка сума“.

„Проблемът е политически. Първо, като шамар. Сегашното правителство казва, че е шамар за предното. Опозицията казва, че е шамар за сегашното. Но е факт, че за чуждестранните медии това е шамар за нашата политика като цяло, а не за едно конкретно управление. Това е единият голям проблем. Другият е свързан с изплащането на европейските фондове. Там вече последиците са много по-големи. Там и политическият отзвук би бил фундаментален, тъй като става дума за много повече средства“, предупреди икономистът.

Рискът за еврофондовете напролет и паралелът с Унгария

Ганев все пак уточни, че не смята, че спирането на средства ще стане бързо реалност. След 6 месеца обаче предстои нова оценка, обясни икономистът, и ако страната ни не е предприела действия по фискална корекция и отново се заговори за втора глоба, темата за еврофондовете може да бъде отворена.

Той направи паралел и с Унгария, като обясни, че понеже тя не е в еврозоната, Будапеща не може да бъде глобена по начина, който застрашава България, но еврофондовете ѝ могат да бъдат спрени по същия механизъм.

„Тоест единствената разлика в нашата процедура – защото Унгария е в общи линии в същата хипотеза на прекомерни разходи без корекция – е, че като страна в еврозоната за нас го има този елемент с глобата, докато при тях го няма, но другата опасност – спирането на фондовете – стои и пред двете страни. Тя там няма европейска защита“, подчерта Ганев. По думите му до края на годината актуална ще бъде темата за глобата, но напролет, ако отново не сме влезли в процедура по корекция, на дневен ред може да излезе въпросът за еврофондовете.

Българският бюджет за 2027 г.: В този вид трудно ще издържи

Икономистът от ИПИ коментира и приетия вчера на първо четене в парламента бюджет за 2027 г. Предвид етапа на процедурата, Ганев очаква натискът за повече разходи и насочването на допълнителни средства към различни групи да се усили.

„Така че ще има натиск за разходи и ще има много силен обществен натиск, а и от страна на опозицията, вследствие на тази глоба, да се предприеме някакво действие за консолидация между първо и второ четене, което почти не виждам как може да се случи, тъй като структурни реформи между първо и второ четене е много трудно да се правят“, обобщи той.

Според него е възможно да се приемат някакви ограничителни макроправила – дадена институция да харчи до 80%, останалото да се задържи, ако има нужда от спестяване на средства.

„Именно такъв тип правила евентуално могат да се търсят, за да се вкарат наистина под контрол разходите и поне да има какво да кажем на Комисията. Въпросът е между първо и второ четене да се направи промяна, която да ни позволи с началото на 2027 г. да изпратим някакви документи на Брюксел, в които казваме, че предприемаме някакви мерки. Ако просто го приемем в този вид, бюджетът трудно ще може да издържи“, заключва Петър Ганев.