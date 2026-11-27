Разговарях с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Румен Радев.

"Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност", посочи Радев.

От Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се.

"МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия", се посочва още в позицията.

Президентът Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти заради нападенията над фенове на „Левски" в Марсилия.

„Никой няма право да бие и унижава български граждани", заяви Борисов.

Министерството на външните работи трябва незабавно да поиска обяснение от френското посолство в София, както и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на „Левски” у нас, написа във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.