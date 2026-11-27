Валентин Илиев остана доволен от играта на ЦСКА въпреки загубата от Трабзонспор в Лигата на конференциите. Според него “червените” са заслужавали повече, но турският отбор се е възползвал от две техни грешки.

“Отборът показа добра игра. Моето мнение е, че не заслужаваше да загуби, но за съжаление големите отбори наказват всяка една грешка. Ние допуснахме две такива и те бяха наказани”, заяви Илиев.

Той определи поражението като болезнен урок и изрази увереност, че в ЦСКА ще анализират двубоя и ще извлекат полза от натрупания опит.

Илиев коментира и бъдещето на Факундо Родригес. Защитникът продължава да играе под наем в ЦСКА, а клубът вече е договорил условията, при които може да го привлече за постоянно.

“Факундо Родригес остава футболист на ЦСКА. Наемът му продължава. Имаме договорени условия и да го закупим”, каза Илиев.