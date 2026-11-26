Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол беше недоволен от загубата с 1:2 от Трабзонспор в Лига на конференциите. "Червените" допуснаха обрат срещу турския тим в добавеното време на срещата.

“Много е трудно днес да приема резултата, защото показахме страхотна игра. Бяхме много близо до победата. Дори и на точка нямаше да сме доволни, защото можехме да спечелим. В Европа на високо ниво всяка грешка се наказва", каза Гиздол.

"Ако се подобрим в това отношение, ще печелим такива мачове. Разликата между двата тима бе качеството. Трябва да се учим от такива мачове. Качеството прави разликата”, каза Гиздол.