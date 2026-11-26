Над 240 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит в рамките на 12 часа, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Мигрантите са открити в пет лодки, плавали в района на островите Крит и Гавдос.

През нощта при два случая са засечени лодки с общо 92 мигранти. Днес бреговата охрана е открила други пет плавателни съда. В два от случаите лодките са засечени от дронове на Европейската гранична служба Фронтекс (FRONTEX), предава БТА.

Гръцките власти се опасяват, че заради благоприятните метеорологични условия в района, може да се очаква нов наплив от нелегални мигранти.

В края на октомври броят на пристигналите на остров Крит и близкото островче Гавдос мигранти от началото на годината надхвърли броя им за цялата 2025 г. Според данни на върховния комисар на ООН за бежанците до края на миналата седмица в района са пристигнали почти 21 000 нелегални мигранти.

През 2025 г. хуманитарната организация "Подкрепа за бежанците в Егейско море" (Refugee Support Aegean - RSA) е документирала 20 187 души.

Предполага се, че повечето от мигрантите са тръгнали от бреговете на Източна Либия. Маршрутът е смятан за особено опасен, защото резки промени на времето, както и повреди на лодките, създават рискове за мигрантите.