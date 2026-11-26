Марко Груич определи като спорни и двете дузпи, които Олимпик Марсилия получи при победата си с 1:0 над Левски в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Амин Гуири отбеляза единствения гол от бялата точка в 28-ата минута, а при втория му наказателен удар Светослав Вуцов спаси.

“Мисля, че са спорни, но това е ситуацията, ние трябва да я приемем и да продължим да работим”, каза Груич след двубоя.

Според халфа Левски се е представил добре срещу един от най-силните отбори във Франция. “Сините” имаха възможности да изравнят, като най-близо до гола бе Мехди Мубарик, чийто удар срещна напречната греда. Груич отчете, че Марсилия също е създала положения и че срещу такъв съперник е трудно да се защитаваш без грешка през всичките 90 минути.

Левски остава със седем точки след пет мача и продължава да се бори за място в елиминациите.

“Сега имаме много важна задача срещу Лилестрьом. Там целта е да спечелим”, заяви Груич.