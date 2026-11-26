Грозно: запалянковци на Марсилия атакуваха агитката на Левски с бутилки, ракети и бомби
Преди началото на мача
Запалянковците на Олимпик Марсилия атакуваха гостуващата агитка на Левски минути преди началото на мача между двата отбора от основната фаза в Лига Европа на "Велодром".
Около 200-300 привърженици на домакините от основния сектор мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по феновете на "сините".
Част от агитката на Левски се наложи да се прибира във вътрешните помещения на стадиона. Същото сториха и привърженици на домакините.
По-рано днес стана ясно, че фенове на "сините" са били атакувани от запалянковци на Марсилия пред своя хотел.