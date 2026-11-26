Дубълът на Левски загуби с 0:3 от втория отбор на Олимпик Марсилия в контролна среща. Проверката се проведе на стадион "Франсис Туркан" в Мартиг.

Домакините поведоха в 13-ата минута с гол на Брадли Леви. Отново той удвои резултата четири минути след почивката.

Крайния резултат оформи Милан Лекес в 67-ата минута.

Първите отбори на Марсилия и Левски ще играят един срещу друг днес от 19:45 часа на "Велодром" в мач от основната фаза на Лига Европа.