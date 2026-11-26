Тони Дечев е новият старши треньор на баскетболния Черно море, съобщиха от клуба.

"Имаме удоволствието да обявим нашия нов старши треньор Тони Дечев!

Добре дошъл в "зелено-бялото" семейство", написаха варненци в социалните мрежи.

Дечев заменя на поста Фотис Такианос. Раздялата с гръцкия специалист беше анонсирана официално в сряда.

Черно море Navibulgar допусна три загуби в последните си четири срещи в Националната баскетболна лига за мъже.