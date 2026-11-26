Бизнесменът Марин Митев говори за строежа на стадион "Варна", като сподели, че съоръжението трябва да бъде готово до 30 декември 2027 година.

"Казвам за осми път - ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля. В момента си вкарваме капитала - 20 милиона "Спортен комплекс Варна", "Химимпорт" - 7 милиона мисля, че имаме да вземем от държавата. В момента грубият строеж е приключил. С тези пари трябва да го оборудваме и да е готов", каза Митев пред БНР.

"Догодина, да не казвам голяма дума, през 2027 г., ако сме живи и здрави, на 30 декември, ще е готов стадиона. Гаранитрам, аз Марин Митев", добави бизнесменът.

Завършването на стадион "Варна" беше едно от желанията на феновете на Черно море, които през паузата в първенството направиха среща със собствениците на клуба.