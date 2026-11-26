Стадион "Варна" ще бъде завършен до края на 2027 година
Това обяви Марин Митев
Бизнесменът Марин Митев говори за строежа на стадион "Варна", като сподели, че съоръжението трябва да бъде готово до 30 декември 2027 година.
"Казвам за осми път - ние нямаме задължение да правим стадион. Правим го от добра воля. В момента си вкарваме капитала - 20 милиона "Спортен комплекс Варна", "Химимпорт" - 7 милиона мисля, че имаме да вземем от държавата. В момента грубият строеж е приключил. С тези пари трябва да го оборудваме и да е готов", каза Митев пред БНР.
"Догодина, да не казвам голяма дума, през 2027 г., ако сме живи и здрави, на 30 декември, ще е готов стадиона. Гаранитрам, аз Марин Митев", добави бизнесменът.
Завършването на стадион "Варна" беше едно от желанията на феновете на Черно море, които през паузата в първенството направиха среща със собствениците на клуба.